Erken seçim gündemde yok

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'de teşkilat boyutunda şu ana kadar yüzde 50'ye yakın bir değişim olduğunu belirten Dağ, "Burada esas milletin beklediği kongre, Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarrufundadır. AK Parti'nin siyaseti bulunduğu yer ortada. Biz Türkiye'de merkezde konumlanmış bir siyasi partiyiz, merkezde olmaya devam edeceğiz. Hamza Dağ, "Meclisin erken seçim kararı alması söz konusu mu? Cumhurbaşkanının 3. kez aday olmasını sağlamak için Meclisten erken seçim kararı çıkar mı?" sorusuna ise, "Mecliste seçim kararı çıkması için 360 gerekiyor, şu an Cumhur İttifakı'nın oyları da o noktada değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün için bir erken seçim gündemi yoktur. Erken seçim gündemine getirmek de toplumumuza, milletimize karşı bir haksızlıktır, demokrasiye karşı bir haksızlıktır" cevabını verdi.