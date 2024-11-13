İnsanın ve doğanın felaketi İsrail

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem önemli demeçler verdi hem de diplomatik temaslarda bulundu.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA İNŞASI"

Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünya inşa etmek için Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda Gelecek Paktı'nı kabul ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedefe alan hukuk, ahlak ve vicdanın dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükumet çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yeraltı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İKLİM KANUNU MECLİS'E GELİYOR

Erdoğan, "İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2053 için 'Net sıfır emisyon'a ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil Finans Strateji Uygulama ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon ticaret sistemini de ihtiva eden iklim kanununu çok yakın zamanda meclisimize sunacağız. COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönem şeffaflık raporumuzu yazmanlığa ilettik. 2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum strateji eylem planlarını uygulamaya aldık. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5 dünyada 11 sıradayız" diye konuştu.

2050 HEDEFİ 20 BİN MEGAVAT

"2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir" bilgisini veren Erdoğan, "Bugün 31 bin megavat olan Rüzgar ve Güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide 2050 senesinde 20 bin megavatlık kapasiteye ulaşmaya hedefliyoruz. 2024 -2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltmayı öngörüyoruz. Elektrikli milli otomobilimiz TOGG'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan sıfır atık projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu gayretlerin ekonomik maliyeti yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak için gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanı hedefinin bu zirvede belirleneceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Erdoğan birlikte geldiği eşi Emine Erdoğan ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve için kurulan alanda Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulundu.