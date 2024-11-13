MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bölücü terör örgütü PKK için sonun yaklaştığını belirten Bahçeli, "Hiçbir terörist için emniyetli alan kalmadı. Silah varsa siyaset yok. Bizim ülkücülüğümüzü sorgulamaya, vatanseverliğimizi tartıya çıkarmaya cüret ve teşebbüs eden yeni yetme siyaset döneklerine, kalbimizdeki dava ve vatan aşkının bir günlük sadakasını versek alayına ömürleri boyunca yetecek" dedi.

"DAVAMIZ TÜRKİYE"

Yaptığı çağrıların ve açıklamaların arkasında olduğunu bir kez daha yineleyen Bahçeli, "Utanacak, sıkılacak, mahcubiyet duyulacak açığımız yok. Biz gelecek seçimlerin hesabını değil, gelecek nesillerin, geleceğin süper güç Türkiye'sinin hesabındayız. Günü kurtarmanın değil, geleceği kurmanın, kurgulamanın istikametinde sağlam adımlarla ilerlemenin samimi düşüncesindeyiz. Oyumuz artıyormuş, azalıyormuş, vatan tehdit altındayken, milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken, oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma, aşağılanma hali" diye konuştu. Bahçeli, "Terörün bitmesi milli ülkü. Bu ülkü siyasi namus simgemiz. PKK'nın, DEM ve seleflerinin kayığına binen martaval siyasetçilerin, yakamızdan, yarınlarımızdan tarla kongreleriyle düşen maskaraların mücadelemizi kundaklamasına, kararlılığımızı köreltmesine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ BİLGİ YAYMA"

DEM Parti'nin otobüsüne binen CHP lideri Özgür Özel'i de eleştiren Bahçeli, "Fitne, fesat çığırtkanlığı yapan CHP Genel Başkanı siyasi istikbalini PKK'nın hunhar emellerine devretti. DEM'in silahtan, terörden uzaklaşmaya yanaşmaması, azgın tacizlerini yaygınlaştırması, Türk Ceza Kanunu gereğince ele alınmalı" dedi. 34 harften mürekkep ortak Türk alfabesi çerçevesinde sağlanan uzlaşmayı ise, tarihi bir adım olarak yorumladı. ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasına da değinen Bahçeli, "Trump'ın ilk döneminden farklı profil sergilemesi, dostluk ve müttefiklik hukukunun doğasına müzahir hareket etmesi iki ülkenin de müşterek hayrına. Türkiye ile ABD arasında yepyeni ve temiz sayfa açılmalı" dedi. Partisinin grup toplantısının ardından bir basın mensubunun "Erdoğan ile aranızda bir görüş ayrılığı var mı?" sorusuna tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgiler ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleği bırak" şeklinde konuştu.