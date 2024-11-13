Zağnos Paşa Camii’nde Atatürk’ün anısına hutbe

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün hutbe okuduğu ilk ve tek cami olan Zağnos Paşa Camii'nde, mevlid-i şerif okuttu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da katıldığı anmada vatandaşlara hayır lokması dağıtıldı.

Atatürk, 7 Şubat 1923'te Zağnos Paşa Camii'nde hutbe okumuştu

"RAHMETLE ANIYORUZ"

Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler tarafından okunan duada "Ömrünü Türk milletine ve vatanına adamış, hayatının 18 yılı cephelerde geçmiş, gazilerin gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtikalinin yıldönümünde şükranla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi, bayrağımız, toprağımız ve kutsal değerlerimiz için can vermiş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Balıkesirli büyüklerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyetimizi ilelebet payidar, milletimizi de bahtiyar eyle" ifadelerini kullandı.