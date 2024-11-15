Eurofighter uçaklarının tedarik süreci hızlandı

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile dün Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde, Eurofighter konusu da gündeme geldi. MSB kaynakları, görüşmeyle ilgili ve Eurofighter tedarikine yönelik açıklama yaptı.

ALMANYA ONAYLADI

Yapılan açıklamada, son duruma ilişkin "Uçağın ülkemize satışına yönelik olarak konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya tarafından daha önce onay verilmiş, Almanya tarafından uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesinin görevlendirilmesine onay verilmiştir. Bu hususun tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirilmektedir" denildi.

TERÖRE BÜYÜK DARBE

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair "Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon/harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız" mesajı verildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Zeki Aktürk ise, bilgilendirme toplantısında terörle mücadelede konusunda bilgiler verdi. Aktürk, "PKK/ KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1.299'u Irak'ın, 1.206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2.505 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.