Katar ile 8 önemli anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye kritik bir resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'yi resmi törenle karşıladı. Süvariler, El Sani'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve El Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. El Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve El Sani, ikili ve heyetler arası önemli temaslarda bulundu.

AL SANİ ONURUNA YEMEK VERDİ

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantı sonrasıiki liderin huzurunda 8 anlaşma imzalandı. Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani onuruna yemek verdi. Görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Katar Emiri, değerli kardeşim Tamim Bin Hamad ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırladık, oldukça verimli geçen görüşmeler sonrası 8 anlaşmaya imza attık. Dost ve kardeş Katar ile yakın iş birliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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