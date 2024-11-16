Anlaşamayan çiftler 1 yılda boşanabilecek

TBMM Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren yasayı kabul etti. AK Parti'nin önergesi ile casusluk maddesi yasadan çıkartıldı. Casusluk ile ilgili maddenin daha sonra gündeme taşınması planlanıyor. Genel Kurul'da kabul edilen yasada 5 değişiklik yer alıyor. Yasayla birlikte, noterler tatil gün ve saatlerinde çalışabilecek. Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri kredi kartı ile de ödenebilecek. Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan evli çiftlerin yeniden dava açabilmesi için beklemesi gereken süre 3 yıldan 1 yıla indiriliyor. Buna göre davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek. Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletilecek.