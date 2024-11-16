Cumhur İttifakı hedefine yürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na liderlik etti. Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, muhalefetin iddialarına da net cevaplar verdi.

"TEŞKİLAT GÖZBEBEĞİMİZ"

Ömer Çelik, "Bugün Mali İşler Başkanı'mız sunum yaptı. Bu faaliyetlerimizin bütçesinin nasıl ele alınacağı bakımından sunumu dinledik. Kardeşlik içinde güzel devir teslim oluyor. İlçe kongrelerimizin dinamizminden, göreve gelen ve devreden arkadaşlarımızın bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulamalarından memnuniyet duyuyoruz. Teşkilatlarımız bizim göz bebeğimiz" dedi. Kadın ve gençlik kollarının da kongrelerinin başladığını belirten Çelik, "Bütün arkadaşlarımız yoğun şekilde katılacak. İç cepheyi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"GÜNDEMDE YERİ YOK"

Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur İttifakı içinde çatlak olduğuna dair iddiaların gerçekçi olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ilkeler ile kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen ittifak değil ilçelerde, beldelerde, köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifak" şeklinde konuştu.

CHP 4 PARÇAYA AYRILDI

CHP'nin şu an 3-4 parça halinde yönetildiğini dile getiren Çelik, "CHP görüşünü anlamak için minimum 4 yere bakmanız gerekiyor. Maalesef CHP kendi partilerini yönetme konusundaki zaafı kapatmak için AK Parti'ye karşı hakaret ediyor. Hakimleri, savcıları, müfettişleri tehdit ediyorlar.

Bunun kendilerine de faydası yok. Siyaset üretimindeki cari açık siyasi üslupsuzlukla kapatılamaz" dedi. "Biz bu hakaretler cevap verebilecek kabiliyete de sahibiz" diyen Çelik, "Vatandaşımız için her türlü mücadeleye gireriz. Siyasette bir sürü imkan vardır. Genelyerel iktidar şeklinde iki iktidar yok. Türkiye'de bir tane iktidar var, bir tane anayasal düzen var. Bir savrulma içine giriyorlar. Denetim herkes için geçerlidir. Bu siyasi tartışmayı yapacaksak temiz bir dille yaparız" diye konuştu.

TSK KARA HAREKATINA BAŞLAYACAK DURUMDA

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile güvenlikten dış ticarete, bölgesel meselelerden ikili ilişkilere kadar ilgili bakanlıkların kendi yol haritalarını hazırladığını aktaran Çelik, Donald Trump'ın yaptığı atamalar ile ilgili ise, "Atamaları yakından izliyoruz. Bazı isimlerin Türkiye'nin temel hassasiyetleriyle ilgili olumsuz beyanları olduğunu biliyoruz. Şöyle bir siyasi tecrübemiz de var. Bunları yakından izliyoruz ama çok uzun zamandır iktidarız. Bu tip seçimlerden sonra ortaya çıkacak kabineyi tek tek isimler üzerinden değerlendirmek de doğru değil" ifadelerini kullandı. Sınır ötesi operasyonlar hakkında da bilgi veren Çelik, "TSK Cumhurbaşkanımız tarafından talimat gelmesi halinde her an tetiktedir. Terör örgütünün hareketlerinin de farkındayız. Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlayacak durumdadır" dedi.