KKTC’nin tanınması refahın anahtarıdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelen Yılmaz açıklamasında, "Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Bağımsızlık uğruna mücadele ruhuyla egemenliğini dünyaya ilan eden, adada ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Kıbrıs Türklerini yürekten kutladığını dile getiren Yılmaz, "Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bu destansı mücadelenin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Mehmetçik ve Mücahitlerimizin fedakârlıklarını unutturmamaya, aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması, sadece Kıbrıs Türkleri için değil, tüm bölge için hayati öneme sahiptir" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da paylaştığı mesajda, "Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan, TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı, kutlamalar kapsamında dün Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirdi.