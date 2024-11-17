Filistinli polisleri Türkiye eğitecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kritik bir anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı kapsamında Türkiye, Filistin kolluk kuvvetlerine eğitim verecek. Mutabakat zaptı iki ülkenin personel değişimi, bilgi ve deneyim paylaşımı ile eğitim konularını kapsıyor. Sözleşme TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülürken kapsama ilişkin Dışişleri Başkanlığı yetkilileri, 1998 yılından bu yana binin üzerinde Filistinli kursiyere eğitim verildiğini hatırlatmıştı. Böylece yıllardır süren işbirliği ve tecrübe paylaşımına ivme kazandırılması amaçlanıyor.