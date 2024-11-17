Gazze davasına sahip çıkacağız”

İletişim Başkanlığı'nca yayımlanan 'Ayın Tarihi' dergisinin yeni sayısında, '1'inci yılında İsrail'in Gazze'ye saldırıları' konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşlerine yer verilen dergide; Fidan, Türkiye'nin Gazze konusunda yürüttüğü barış diplomasisini, insani yardımları, Türkiye'nin uluslararası arenadaki hukuki çabalarını ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirdi.

"SESSİZ KALMADIK"

Türkiye'nin sadece Filistinli mazlumların değil, insanlık vicdanının da sesi olduğunu belirten Fidan, Gazze'deki trajediyi dünya gündeminde tutmak için azami özen gösterdiğini ifade etti. Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, uluslararası tüm temaslarımızda Gazze'deki zulme dikkati çekmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullandık. Gazze'nin yerle bir edilmesine, Gazzeli kardeşlerimizin topyekun hedef alınmasına sessiz kalamazdık. Nitekim, zulüm karşısında sesimizi yükseltmekten, doğru olanı söylemekten çekinmedik. İlkeli ve tutarlı bir tavır sergiledik" değerlendirmesinde bulundu.

2 DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Fidan, Netanyahu bölgeyi ateşe verirken İsrail'e yönelik silah satışının durdurulmamasının uluslararası toplum açısından utanç verici olduğunu bildirdi. Bölgede sürdürülebilir bir barış isteniyorsa, yapılması gerekenin Filistinlilerin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilecekleri 2 devletli çözümü hayata geçirmek olduğuna işaret eden Fidan, "Bu inançla dün olduğu gibi gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Uluslararası platformlarda Filistin davasına sahip çıkacağız. Bu konuda ortak bir vicdan oluşturmak için diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Biz şuna inanıyoruz; Filistin'de adil ve kalıcı barışın sağlanması, sadece bölge için değil, tüm dünya için büyük bir kazanım olacaktır" açıklamasında bulundu.