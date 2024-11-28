“Gençlere terörsüz bir ülke bırakacağız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerde bulunup önemli mesajlar verdi. İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, "İsrail sorumluluklarını harfiyen yerine getirmeli. Coğrafyamızdaki krizlerin çözümü için çabalıyoruz. Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye olarak her katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

TSK'DA DİSİPLİN VURGUSU

Mezuniyet töreninde korsan yemin eylemini gerçekleştiren teğmenlerle ilgili de konuşan Erdoğan, "TSK'da disiplin hayati öneme sahiptir. Komutanların talimatına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilir. Ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah edemeyiz. CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir? Millete ve milletin inanç değerlerine hakaret eden kim varsa, en büyük destekçisi, hamisi, koruyucusu bilin ki CHP'dir. Bu ordu bir partinin değil milletin ordusudur" diye konuştu.

'TERÖR DUVARI YIKILACAK'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Milletimizin 15 Temmuz gecesi hainlere verdiği direnişle kurduğu bu ittifak nice badirelerden geçerek bu günlere geldi. MHP Genel Başkanı'nın cesur çağrısı Cumhur İttifakı'na şaşı bakanların iştahını kabarttı. Bu içten pazarlıklı tipler yine hüsrana uğradı. Sayın Bahçeli ile her istişaremizde pek çok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Tam bir mutabakat halindeyiz. Cumhur İttifakı yoluna pekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koydu. Biz de bu meseleyi tüm yönleriyle ele alıyoruz. Kurumlarımız hiçbir detayı atlamadan çalışmayı yürütüyor. Bunu da omuzlarımızda taşıdığımız yükün gerektirdiği şekilde yapıyoruz. Terör belasını bertaraf etmekte kararlıyız. Terör duvarını yıkıp atacağız. Terör destekli bir siyasetin olmadığı Türkiye'yi gençlere teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak hareket eden partilerin, örgütün güdümünden kurtularak Türkiye partisi olma yönünde somut ve ikna edici irade sergilemediğinde maşeri vicdanda ve hukuk önünde hesap vermeye devam edeceğine işaret etti.

'SİLAHLARI GÖMMEZSENİZ DEVLETİN ELİ OMZUNUZDA'

Konuşmasında DEM Parti'ye de seslenen Başkan Erdoğan, "'Eğer hukuk devleti ilkelerine uyarsanız biz iktidar olarak sizinle uğraşmayız' dedik. Ama bunlar terör örgütünün mensuplarını belediyelere yerleştirme gayretinde olunca tabii ki hukuk, yargı sizi hesaba çekecek. Meşru sınırlar işinde kalmak suretiyle ülkemizde sivil siyasetin önü ardına kadar açılmışken yedeğine terör örgütünü alarak hiç kimse siyasetçilik oynayamaz. Nitekim Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonunu yansıtan tarihi çağrısından sonra hem Kandil'den hem DEM Parti'sinden gelen ilk açıklamalar her iki yapının hala aynı kafada olduğuna işaret etmiştir. Bu kafanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Geçmişte ne dedik; silahları gömeceksiniz. Silahları gömdüğünüz anda bizim işimiz sizlerin önünü açmaktır. Ama siz silahları gömmez hala her yerde bombaları patlatmaya devam ederseniz, bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacak" dedi.