Pençe Kilit bölgesinde bin 128 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte terörle anılan Zap bölgesinde kilidi kapattı. Pençe Kilit Bölgesi'nde şimdiye kadar bin 128 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları "Kilit kapatılmıştır ama bizim mevcut harekât alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

ZAP'TA KİLİT KAPATILDI

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidin kapatılmasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı: "2016 yılından itibaren uygulamaya başladığımız sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme' stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu ile Pençe harekâtlarımızın kilidi kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir" denildi. Bakanlık kaynakları, F-16 BLOCK 70 / EUROFIGHTER / F-35 tedariklerine ilişkin ise, "40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girdi, teknik görüşmeler sürüyor. 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam ediyor. Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletildi. F-35 konusunda da daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var" denildi.