CHP’li başkan esnafın ekmek teknesine göz dikti

Nazilli Belediyesi'nin 30 yıl sonra CHP'ye geçmesine rağmen Başkan Ertuğrul Tetik, görev yaptığı kısa sürede gerçekleştirdiği uygulamalarla vatandaş ve esnafı canından bezdirdi. Tetik, ilçede belediyeye ait 450 taşınmazda kiracı olan esnafı tahliye etme kararı aldı. Taşınmazları kiralayan işletmecilere, kiralama sözleşmesinin 31 Aralık 2024 yılında sona ereceği ve süre bitiş tarihinden sonraki 15 gün içerisinde işletmelerin boşaltılması gerektiği bildirildi.

İLÇEDE KAOS YAŞANACAK

Borcu olan kiracılarının 31 Aralık 2024'e kadar ödemelerini yapmaları, borcun ödenmemesi halinde icra sürecinin başlatılacağı ve hüküm gereğince zorunlu tahliye sürecinin başlatılacağı tebliğ edildi. Kiracılar, söz konusu uygulamaya tepki göstermek için Katlı Otopark'ta bir araya geldi. Ekmek teknelerini kaybetmek istemeyen ve canları burunlarına gelen esnaf, "Kan gövdeyi götürecek" diyerek Başkan Tetik'e kararından vazgeçme çağrısında bulundu. İki dükkanı için aylık 7 bin lira ödediğini belirten Ali Baygın, tahliye işlemlerinin yapılması halinde ilçede kaos ortamı yaratılacağını aktararak, Belediye Başkanı sert sözlerle hedef aldı.

"KENDİNE DÜŞMAN EDİYOR"

Baygın, "Bize burası için 7 bin lira reva mı dediler? Ben de dedim ki, başkanım devletimiz bize yüzde 60 zam verdi, siz yüzde 100 zam yapın dedim. Zaten koltuğa oturur oturmaz yüzde 30'a varan zam yaptı, şimdi zam yapmayacağım, dükkanı boşaltacaksınız diyor. Yanlış yapıyorsunuz, 50 yıllık esnaf arkadaşlarımız var. Burada herkesin borcu var, direkt tahliye göndermişsiniz. Görüşmeye gittiğimizde randevu da alamıyoruz. Biz yine belediyemize destek olmaya hazırız. İş o noktaya gelirse, herkes bilsin, kan gövdeyi götürecek" diye konuştu. 450 kişinin aileleriyle birlikte Nazilli'nin yarısı ettiğini söyleyen Baygın, "Bu kadar insanı kendine düşman edersin. Ayıp değil mi yaptığınız? Belediyenin görevi hizmettir, sen işimizi elimizden alıyorsun. CHP iktidara gelince böyle mi olması gerekiyordu" dedi.

ŞEHİT YAKININI ÇIKARIYOR

Baygın, seçim döneminde Tetik'i destekledikleri için büyük pişmanlık yaşadıklarını kaydetti. Esnaf Tuncer Akkız ise, orta yolu bulmak için belediyeyle anlaşmak istediklerini vurguladı. 11 yıldır belediye dükkanlarını işlettiğini ve toplamda 5 dükkana aylık 15 bin lira ödediğini ifade eden halı dükkanı sahibi Mehmet Ustaoğlu, beş farklı faturada çevre temizlik vergisi verdiğini, belediyeye borcu olmadığını söyledi. Ustaoğlu, "Alacağımız, vereceğimiz var, her sene sözleşmeyi yeniliyoruz. Şu durumda dükkanları boşaltmamız mümkün değil. Biz bu kararın siyasi nedenle alındığını düşünürüz" dedi. Çay ocağı işleten ve şehit yakını olduğunu kaydeden Fatma Acar ise, "11 yıllık kiracıyız ve işimizi kaybetmekle karşı karşıyayız. Bize 15 gün süre tanındı. Bu vatan için iki şehit verdik, ama şimdi tutup dışarı atılıyor gibiyiz. Sorunlarımız konuşularak çözülebilir; bu şekilde yapılan dayatmalarla kimse kazanamaz" diyerek duygularını dile getirdi.

Ertuğrul Tetik

'BİR DAHA DÜŞÜN BAŞKAN TETİK'

Kiracı esnaf iş yerini boşaltmaya zorlanmalarının kendilerini hem ekonomik hem de psikolojik olarak yıprattığına dikkat çekerek, "Belediyenin görevi halka hizmet etmektir. Olay daha fazla büyümeden Tetik'ten, bir kez daha düşünüp geri adım atmasını istiyoruz" dediler.