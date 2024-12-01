Depremzedenin yaraları sarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Merkez Spor Kompleksi yanında düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende Erdoğan'dan evlerinin anahtarını teslim alan depremzedeler, "Konteynerde kalıyorduk, Allah devletimizden razı olsun" sözleriyle mutluluk gözyaşları döktü.

"SİZLERE MAHCUP OLMAYACAĞIZ"

Konuşmasına Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu bereketli topraklarıyla, medeniyetlere beşiklik eden destanlar şehri Kahramanmaraş'ımızdayız. Sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kahramanmaraş'a geldiğimiz andan itibaren bizleri yine samimiyetle bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Siz bize nasıl destek olduysanız biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Maraş'a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"İNSAFSIZCA ELEŞTİRİYORLARDI"

Başkan Erdoğan, depremzedeleri bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istediklerini vurgulayarak, "Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım daha atıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay'daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz" diye konuştu. Erdoğan, deprem seferberliğinde yapılan işleri görmezden gelen muhalefeti de eleştirdi. Hükümeti insafsızca eleştirmenin kimseye faydası olmadığını belirten Erdoğan, "Sayın Özel çıkmış, 'deprem konutları 10 yılda bitmez' diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü tezviratı, iddiayı ve iftirayı grup kürsüsünden ortalığa boca ediyor" dedi.

"ELİNİZDEN TUTAN MI VAR!"

CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Erdoğan, "Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Allah aşkına, 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Taahhüt ettiğiniz hangi projeyi teslim ettiniz, hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu?" dedi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde vatandaşlara "bedava konut" sözü verdiğini aktaran Erdoğan, "Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya? Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa arşın burada, hadi buyurun yapın. Bunlar yapamazlar, bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını yığma dışında, taş üstüne taş koyamazlar" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edildi. AFAD Başkanı Okay Memiş'in TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin başlattığı kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. Daha sonra hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi.

"SİNSİ SENARYOYU YIRTIP ATTIK"

Başkan Erdoğan programı kapsamında Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne de katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terörü kaynağında çözeceklerini belirterek, "AK Parti'nin en büyük başarılarından biri, uzunca bir süre ülkemizin 'iç cephesini' sarsan sinsi senaryoyu yırtıp atmasıdır. Artık herkes biliyor ki, Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir" dedi. Erdoğan, "Kongrelerimizi, seferberliğin işaret fişekleri haline getirmemiz gerekiyor. AK Parti'yi yüzde 50 bandının üstünde tutacak yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir vizyonu, yeni bir siyasi programı, yeni bir heyecanı, ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Velhasıl hem inşa hem ihya yöntemiyle, AK Parti'yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız" dedi.