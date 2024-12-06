Milli Savunma Bakanlığı’ndan Halep açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, gündemdeki konulara ilişkin olarak haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Halep'te yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakanlık, 'Ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almamasından kaynaklanan sorunlardır' ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte" ifadelerini kullandı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı: Suriye'de; Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, Sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını bekleriz."