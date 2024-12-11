Aydın şehidini uğurladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 6 askerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirildi. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgedeki apronda, şehit Dut için karşılama töreni düzenlendi. Askeri ve sivil yetkililer ile annesi Kübra Dut, babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut törene katıldı.

"GURUR DUYUYORUM"

Tören kıtasınca omuzlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşınırken annesi Kübra Dut, kollarını uzatarak 'oğlum' diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Bu sırada Ecem Nur Dut ise bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise, oğlunun naaşının geçiş sırasında askeri selam verdi. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü. Türk bayrağına sarılı naaş, Germencik'te dedesinin evinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi.Burada ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan ve mesai arkadaşları da katıldı. Anne Dut evladının tabutuna, "Oğlum seninle gurur duyuyorum" diyerek sarıldı. Dut'un babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur da tabuta sarılarak şehidine veda etti. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Germencik Yeni Mezarlığı'nda toprağa defnedildi.

CENAZE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut'un naaşı İzmir'den memleketi Aydın Germencik'e uğurlanırken, cenaze aracının peşinden koşan kız kardeşinin feryatları yürekleri sızlattı.