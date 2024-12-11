Sabit gelirliler en iyi seviyeye çıkartılacak

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasına Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek başlayan Başkan Erdoğan, tarihi nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini vurguladı. Erdoğan, "Suriye halkı yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak, özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı, zaferle taçlandırdı" dedi.

TERÖRİSTLERİN BAŞI EZİLECEK

Erdoğan, şairin, "Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık, sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık, vurulup ömrünün ilkbaharında, kanından çiçekler açar yarında, cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık" dizelerinin ete kemiğe büründüğünü Suriye'de gördüklerini söyledi. Suriye halkının önünde, müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapının açıldığını dile getiren Erdoğan, "İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında tümüyle güçlendirilecektir" diye konuştu.

"GÜVENLE SURİYE'YE DÖNECEKLER"

Suriye topraklarına gözünü dikenlere hatırlatma yapmakta fayda gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, Türkiye olarak, Suriye'nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını çok büyük gayretler gösterdiklerini dile getirdi. "Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret söylemlerini körükleyen CHP'nin, Baas rejiminin yıkılmasının getirdiği hırçınlıkla, ırkçı nefrete odun taşıma gayretlerinin elbette farkındayız" dedi.

REFAH KAYBI TELAFİ EDİLECEK

Milletin gündeminde, ekonomik sıkıntıların olduğunu belirten Erdoğan, "Uluslararası siyasi rekabette bizi esir alamayanlar, ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma stratejisine yöneldiler. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla, durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü, bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir. Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına bigane kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.