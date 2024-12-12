13 aylık acı hasret bitti

Filistinlilere destek olmak için geçtiğimiz yık Manisa'dan yola çıkan ve Suriye'de ajan suçlamasıyla Adra cezaevine gönderilen Engin Arslan, rejim karşıtı muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Arslan, Gaziantep'e getirilerek babasına teslim edildi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine dönen genç, annesi Sultan Arslan ve kardeşlerine doyasıya sarılıp hasret giderdi.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Suriye'de bir ekmek fırınında alışveriş yaparken fırıncı tarafından ihbar edildiğini söyleyen Arslan, "Yeme, içme ve hijyen sıkıntısı yaşıyorduk. 45 kişilik koğuşta 95 kişiydik. Yerde battaniyenin üzerinde yatıyorduk. Ekmek çok küçüktü, kişi başı iki kaşık yemek düşüyordu. Defalarca işkence gördüm, demir çubukla dövdüler, falakaya yatırıp ayaklarıma, sırtıma, koluma, kafama nereme denk gelirse vurdular. Cezaevinde kolu kırılan, burnu, kafası kırılan, insanlar vardı" şeklinde konuştu.

"DUALARIM KABUL OLDU"

Tutuklandıktan 4 ay sonra mahkemeye çıkarıldığını ve beraat etmesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam ettiğini söyleyen Arslan, "Zor günler geride kaldı" diye konuştu. Özgür kaldığı günü de anlatan Arslan, "Muhalifler geldiğinde kadınlar tekbir getiriyordu. Silah sesleri duyduk. Ardından muhalifler kapıların kilitlerini kırıyormuş. Kapılar kırılınca herkes çıkmaya başladı. Bin kişi birden koridorlara doluştu ve bir izdiham yaşandı. Bu sırada 'Türkler buraya gelsin' diye bir çağrı duydum. 6-7 kişi buluştuk, aramızda bir Kilisli abi de vardı. Muhalif bir asker bize yardımcı oldu ve güvenli bir eve götürdü. Oradaki ağabey sağ olsun, bizi misafir etti. Daha sonra Türk yetkililer ve güvenlik güçleri bizi teslim aldı" dedi. Baba Metin Arslan ise çok mutlu olduğunu dile getirip, "Hep Allah'a dua ettik, kavuşmayı beklerken gelemeyecek diye kalbimi hiç çürütmedim. Çünkü devletimiz vardı arkasında" dedi. Oğluna kavuşmanın coşkusuyla elini bir an olsun bırakmayan gözü yaşlı anne Sultan Arslan ise, artık hasretin bittiğini söyledi. Anne Arslan, "Dualarım kabul oldu, Allah'ım bana evladımı bağışladı, çok mutluyum, sapa sağlam geldi. Yaradan'ıma binlerce şükürler olsun" diye konuştu.