AK Parti’den Sednaya başvurusu

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, Suriye'deki Sednaya Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin, komisyonca incelenmesi talebiyle TBMM'ye dilekçe verdi. Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de rejim tarafından yapılan insan hakları ihlallerinin takibi ve ortaya çıkarılması gerektiğini, özellikle Sednaya Cezaevi'nden gelen görüntülerin bütün dünyada infial yarattığını belirtti.

"DELİLLER ARŞİVLENMELİ"

İnsanlara "Bu kadar da olur mu?" dedirten görüntülerle karşı karşıya kalındığını söyleyen Alkayış, bu durumun sadece üzülmekle geçiştirilmemesi gerektiğini, insan hakları ihlallerinin sadece ilgili devleti değil tüm dünyayı ilgilendirdiğini söyledi. Alkayış, başta Sednaya Cezaevi olmak üzere Suriye'deki bütün cezaevlerinin, insanların sorguya alındığı mekanların insan hakları teşkilatları tarafından incelenmesi ve raporlanması gerektiğini belirterek, "Tutuklu ve Hükümlü Hakları alt komisyonu üyesiyim. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bir dilekçe ile müracaat ettim. Mevzuatımız ülke içiyle ilgili değil, dünyanın neresinde bir insan hakları ihlali iddiası varsa komisyon olarak gidebiliyoruz, inceleyebiliyoruz, raporlar alabiliyoruz. Endişem de şu, delillerin bir an önce arşivlenmesi lazım. Oradaki durumun sadece görünen kısmını değil görünmeyen kısmının ve özellikle buraya alınan insanlar, tutuklular mı hükümlüler mi, haklarında mahkeme kararı var mı yok mu, niçin tutuluyorlar? Kendisinden haber alınamayan insanlar olduğu söyleniyor. Bunların sayısının ne olduğu, hangi koşullarda cezaevlerinde tutulduğunun insanlık arşivine geçmesi adına Türkiye'nin bu anlamda bir adım atması gerekiyor diye düşünüyoruz" diye konuştu.