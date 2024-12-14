Emine Erdoğan: Dünya ortak evimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlık ettiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun İstanbul'da gerçekleşen üçüncü resmi toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Toplantıda, daha önce ele aldıkları önemli başlıkları derinlemesine değerlendirdiklerini kaydeden Emine Erdoğan paylaşımında, "Sıfır atık hareketinin bir yaşam felsefesi olarak dünyamıza nasıl yön verebileceği üzerinde durduk. Kurul üyelerimizin derin bilgi ve değerli katkıları, bu yolculukta en mühim gücümüzdür. Daha adil bir dünya için yaktığımız bu meşalenin ışığının her yere ulaşmasını temenni ediyor, 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, paylaşımında "Dünya Ortak Evimiz" etiketi de kullandı.