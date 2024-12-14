Esad labirenti...

Konuk Yazar Selahattin Gezer yazdı...

Ey Batı, ey dessas İngiliz! Ey medeniyet ve demokrasi, insan hakları havarisi geçinenler! Ey Suriyelileri gönderelim diyen gizli kripto ve dönmeler: Oturun saçınızı başınızı yolun, insanlıktan istifa edin! Gördünüz mü neden Suriyeli kardeşlerimiz yerlerini yurtlarını bırakıp, buralara kaçmışlar?

Suriyeli mazlumlar, yedi kat yerin dibinden, işkencenin her tonundan ve Esad'a Allah dememek için kaçıp gelmişler! Ey içeride ki ve dışarıda ki Esad'cılar: Gördünüz mü yedi kat yerin dibinde aklını oynatmış, bir avuç kalmış insanları? Gördünüz mü deli gibi evladını, anasını, babasını, eşini, kardeşini; eski hatıralarını arayan Esad zadeleri? Oturun, etlerinizi cımbızlarla yolun, kafanızı duvarlara vurun! Ve biz neden Ensâr ruhuna sahip olamadık, neden bizde büyük yürekli Anadolu insanları gibi kucağımızı açamadık? Yazdığınız köşenizden, gazetenizden, televizyonunuzdan, programınızdan, işinizden; rahatınızdan, imansızlığınızdan utanın... O ki cumhuriyeti biz kurduk yalanıyla şişim şişim şişiyorsunuz; Çanakkale'de ki Suriyeli, Filistinli şehitlerden utanın... Ama utanmazsınız ki!

ESAD'TAN FARKINIZ YOK

Yedi kat yerin dibinde ve yerin üstünde vahşi hayvanları bile utandıracak zulmü yaşatan Esad'a taraftar oldunuz, size yedi kat rahatlığı, güveni yaşatan Erdoğan'a düşman oldunuz. Öyle rahatsınız ki, emperyalist yedi kat vahşilere çemkirmiyorsunuz; Erdoğan'a çemkirip, zaferlerine; mazlumların kurtuluşuna sevinemiyorsunuz. Ne yapsak, ne etsek sizi mutlu edemiyoruz. Sizi ancak Müslümanlara yaşatılan zulüm mutlu eder... İki milyona yakın katledilmiş insanlara ve onların ciğeri yanan yakınlarına taraftar olmaz, Esad'a taraftar olursunuz ve Esad sıvışıp gittiği halde devlete; Esat'la görüş talimatında bulunursunuz. Siz o temenni ve şehvetli bekleyişteyken, Özgür Suriye Ordusu Allah'a yakarışlarla Suriye temizliğindeydiler ve Şam'ı tekbirlerle kucaklıyorlardı... Sahi Esad'ı neden sevdiğinizi ve taraftarı olduğunuzu da çok iyi biliyoruz: Tek partili dönemde Müslüman Türk Milletine benzer işkenceleri zulmü siz de yaşatmıştınız. Dolayısıyla Müslüman'a kim zulmü reva görüyor, kim İslam'a hakaret ediyor ise sizin onlara kanınız kaynıyor, elini ayağını öpesiniz geliyor. Ah keşke: Sizin de Selanik'e doğru süpürüldüğünüzü bir görebilsek... Çünkü bu vatanın her karışında teri, kanı; eti canı bulunan Müslüman Türk milletini sevmiyorsunuz. Ve sizler de, içinizde yedi kat derinlerde ki hücrelere tüm unsurları ile Müslüman Türk Milletini nefretle hapsetmişsiniz. Müslüman'a bakışınız, dilinizde ki öfkeniz yedi kat derinler de işkence dolu hücreler, zulüm dolu Esad labirentidir... Yedi kat yerin dibine insanları vahşice hapseden batının Suriyeli zebanileri arşı alayı titrettiler...

ORTADOĞU CANAVARI

Vahşi Batı'dan İngiliz eğitimi almış, Amerika'dan hadsizlik öğrenmiş; İran'dan sapık telkinler almış Esad defolup gitti ama karnesi birer birer ortaya çıkıyor... Cehennem zebanilerini bile utandıracak dehşet ve vahşet sahibi Esad, sapık mezhebinin gereğini en acımasız şekilde uygulamıştır... Yedi kat yerin dibinde Esad labirenti, yedi kat yerin dibinde kilitli ve ulaşılması imkansız hücrelerde yedi kat olmuş insanlar... Allah'ım bu ne kin, bu ne iktidar hırsı? Kâlû Belâ'da verdiği yemini unutmuş, Hipokrat Yemini ile Ortadoğu canavarı olmuş insan denmeyecek babası belli vahşi domuz Esad İnşallah bu dünyadan rahat sıvışamaz ve de ölüm diye meler, dört gözle eceli bekler... Evet, yedi kat yerin dibine hatta kapısı bile olmayan hücrelere doldurduğu Suriyeli Müslümanlara en acımasız şekilde ölümü tanıtmış; hayatta kalanları hayattan bezdirmiş, bazılarını da akıldan etmiş Esad ve taraftarları unutulmayacaklar! Bu gibi dehşet ve vahşeti kâfir ve kanı bozuk PKK yapsa dersin ki: Bunlara bu şerefsizlik yakışır. Müslüman görünümlü baba ve oğul Esad'tan görülen bu zulüm, imansızlık ve medeniyetten nasipsizlik ne büyük bir vahşetmiş ve vahşilik nefes almak kadar kolaymış diye bir kez daha düşündürdü... Son söz: Özgür Suriye Ordusu'na binler selam ve tebriklerimle ve de aman ha hataya düşmeyin, birliği muhafaza edin dileklerimle... Geçmiş olsun mazlum Suriyeli kardeşlerim.