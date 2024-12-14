Evcil hayvan sahiplerine 10 maddelik düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte, kedi-köpek gibi ev hayvanı sahiplerinin görev ve sorumlulukları da yer aldı. Bu kapsamda hayvanlarını sokağa çıkaran vatandaşlar, yanlarında 'hayvan pasaportunu' da bulundurmak zorunda olacak. Yayımlanan yeni yönetmelikte ev hayvanlarını sahiplenme şartları, yine bu hayvanlara yönelik satış yerlerinin görev ve sorumlulukları, çevreye verilebilecek olası zarar ve rahatsızlıklara karşı alınacak önlemler gibi birçok detay yer aldı. 10. maddede ise 'hayvan sahiplerinin görev ve sorumlulukları' kamuoyu ile paylaşıldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren görev ve sorumluluklar şu şekilde sıralandı:

1) Kedi ve köpekler dijital kimliklendirme ile kayıt altına aldırmak.

2) Hayvanının türüne uygun etolojik ihtiyaçlarını karşılamak, aşı ve tedavilerini yaptırmak.

3) Sahiplendikleri kedi ve köpekleri kısırlaştırmak, hayvanını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları kayıt altına aldırmak suretiyle sahiplenmek veya sahiplendirmek.

4) Kedi ve köpeklerinin ölmesi halinde il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmek.

5) Ev hayvanlarının gerektiğinde bağlanması sırasında, kullanılan alet ve ekipmanların hayvana zarar vermeyecek şekilde olmasına dikkat etmek.

6) Halka açık yerlerde sahipli köpeklerini tasma ile kontrol altında dolaştırmak, hayvanın pasaportunu yanında bulundurmak ve dışkılarını temizlemek. 7) Çevre kirliliği ile insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olmak.

8) Sahiplenme halinde, bulunduğu binada köpek bakılabileceğine dair yöneticiden temin edilen izin belgesini yönetime teslim etmek.

9) Hayvanın her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olmak ve terk etmemek.

10) Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez.