Yapay zeka gözüyle 2034 CHP İzmir’i

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının ve bağlı kurum ile kuruluşların 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Konuşmasında İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerine de değinen Bakan Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez'in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.

ELLERİ AYAKLARI KARIŞTI

Kurum, "Bildiğiniz gibi, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri, hepimizi kahretti. Bakanlık olarak, hemen bölgede incelememizi tamamladık. İzmir Körfezi Bilim Kurulu'muzu oluşturduk. 15 maddelik acil eylem planımızı açıkladık. Plan Bütçe Komisyonunda, Körfez'den getirdiğimiz suyu gösterdiğimiz anda heyecanlananları gördük. Vekillerimizin ellerinin ayaklarının karıştığına şahit olduk. Ama sakin olun, rahat olun. Bu sefer yanımda bir şişe getirmedim. Bu sefer yanımda bir fotoğraf getirdim" dedi.

ESER SAHİBİ BÜYÜKŞEHİR

Bakan Kurum, kürsüden milletvekillerine yapay zeka ile oluşturulmuş körfezin kötü bir görüntüsünü göstererek, "10 yıl sonrasına, yani 2034 yılına ait bir fotoğraftır. Fotoğraftaki yer ise İzmir Körfezi'dir. Bu fotoğrafın fikir sahibi yapay zeka, eser sahibi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel, 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya bir soralım istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık" diye konuştu. Uygulamaya, İzmir Körfezi'nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdıklarını belirten Kurum, ortaya bu fotoğrafın çıktığını söyledi.

"İZMİR'E YAPAN ZEKA LAZIM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli önlemleri almadığı takdirde, yapay zekaya 2034 yılında Körfez'in ne durumda olacağını sorduklarını dile getiren Kurum, "Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı. Şu fotoğraftaki görüntüye bakar mısınız? Bakın burada balıkların yaşamlarının son bulduğu bir Körfez var. Mavinin siyaha döndüğü bir körfez var. Kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler var. İşte, yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse, 10 yıl sonra maalesef böyle olacak" diye konuştu. Kurum meclise seslenerek, "Demek ki neymiş sayın vekillerim; İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmir'imiz merak etmesin, biz dün Haliç'i bu iş bilmezlerin eline nasıl terk etmediysek, bugün de İzmir Körfezi'ni terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE YENİ YILA YENİ EVİNDE GİRECEK

Deprem bölgesindeki inşa edilen konutlar hakkında da konuşan Kurum, "Bu yıl sonu itibarıyla yani yirmi gün sonra konutların yüzde 45'i de vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Bu sayıyı 202 bine çıkaracağız. Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede ailemizin yeni yıla sıcak yuvalarında gireceği anlamına geliyor" dedi.