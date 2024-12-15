Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Bölgenin kilit ülkesi Türkiye

AK Parti'nin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli demeçler verdi. Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildiğini belirten Erdoğan, tarihi, tabiatı, kültürü ve mutfağıyla Erzurum'un tüm dünyaya tanıtılacağını bildirdi ve kente 20 bin kişilik stadyum yapılacağının müjdesini verdi.

DÜNYA SANCILI BİR DÖNEMDE

Başkan Erdoğan, "Dünyamız ve bölgemiz, son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem, son 70-80 yılın en ciddi krizleriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını, ekonomiden, ticarete güvenlikten sosyal hayata her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Bilhassa Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki Şubat'ta 4'üncü yılına girecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları başlayalı 440 gün oldu. 50 bin 000 Filistinli kardeşimiz bu saldırılarda şehit edildi, 110 bin yaralı var. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor" diye konuştu. Tüm bu olaylardan, savaşlardan, krizlerden Türkiye'nin de etkilendiğini belirten Erdoğan, "Komşunun evi yanarsa ya alevi ya dumanı mutlaka size ulaşır. Bütün bunlara rağmen Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi, kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu süreçleri hamdolsun başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz" dedi. Erdoğan, "Bir de bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Lakin şunu biliyoruz; bu sorunların sıkıntıların, zorlukların tamamı gelip geçicidir. Türkiye, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN BÜYÜK CEHALETİ

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir kesim tali sorunları büyüterek, dönemsel sıkıntıları abartarak, millete sürekli karamsarlık aşılıyor. Millette aynı sevinci paylaşmak yerine rüzgar gülü misali, yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Öyle bir ruh hali içindeler ki milletin kazanmasına tahammülleri yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın da gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Cehalet adeta paçalarından akıyor. Sınırlarımızın ötesinde olanlar, umurlarında bile değil. İdeolojik saplantılarının esiri olmuşlar" dedi. Erdoğan, "CHP yönetiminin Baas diktatörlüğüne sempati beslemesinin sebebi nedir? Açıkçası milletimiz gibi biz de merak ediyoruz. Ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Baas kaybedince otomatik olarak CHP de mi kaybetmiş oldu? Rahatsızlıkları nedir? Bunu açıklığa ve açığa kavuşturmalılar" diye konuştu.

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ ARTIK GELECEKTEN UMUTLU'

Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, "13 yıl sona ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla, sevinçle, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar, 13 senedir kendilerine kol kanat geren Türkiye ve Türk milletine en samimi duygularla teşekkür ediyor ve dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız, Özgür Suriye bayraklarıyla yan yana Suriyeli kardeşlerimizin evlerini süslüyor. Suriyeli mazlumlar, 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor. Ama bakıyorsunuz; birileri buna tahammül edemiyor. Bu sevinci, bu coşkuyu paylaşmaktan bile aciz durumdalar. Burunların ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar fakat Suriye'deki güya büyük oyunu hemen çözüveriyorlar" dedi.