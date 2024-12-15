Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra faaliyette

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

TÜRKİYE VARSA HUZUR VAR

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı dün göndere çekildi ve elçilik çalışanları görevlerine başladı. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçmesi Suriyeliler tarafından coşkuyla karşılandı. Birçok Suriyeli, "Allah'a şükür Türk bayrağı burada. Türkiye'nin olduğu yerde huzur ve güven olur" yorumunda bulundu. Suriyeli bir başka vatandaş ise, "Türkiye bize 13 yıl boyunca kucak açtı ve ekmeğini bölüştü. Türk bayrağını burada görmek çok güzel. Ben artık Türkleri buraya davet ediyorum. İstanbul'dan buraya geldim artık burada bir hayat kuracağım. Türkiye benim de vatanım. Hem Türkiye hem Suriye için çalışacağım. Her şey bizim için artık güzel olacak" ifadelerini kullandı. Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.