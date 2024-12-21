Ayşenur Arslan’a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İçişleri Bakanlığı önünde 2 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen bombalı terör saldırısı hakkında televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle Ayşenur Arslan hakkında yürütülen soruşturma tammlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, televizyon programı sunucusu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede ise Arslan'ın "İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır" dediği öğrenildi.