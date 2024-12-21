Güler: Güvenli dönüşler için iki aşamalı plan

Bakan Yaşar Güler, dün TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Suriyelilerin dönüş süreciyle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Güler, son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Beşşar Esad rejimin devrilmesinin süreci hızlandırdığını belirtti.

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İçişleri Bakanlığının 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının arttığını belirttiğini kaydeden Güler, "Henüz arzu edilen seviyede olmasa da yapılacak düzenlemeler dahilinde Suriyeli vatandaşlarımızın onurlu ve güvenli şekilde kendi topraklarına, evlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz. Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacak. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği görülüyor" ifadelerini kullandı. Güler konuşmasına şöyle devam etti: "Avrupa Birliği, İngiltere, ABD dahil, kendileriyle direkt ilişkileri kurmaya başladı. Ayrıca Suriye içerisinde de topluma verdikleri olumlu mesajlarla da halkla beraber çalışmaya başladıklarını ve devam edeceklerini de açıkça ifade ediyorlar. Ancak Suriye'de, Ayn el Arap bölgesinde YPG/PKK elemanları hala bölgeden çıkmama konusunda direniyor. Yeni yönetim, özellikle Rakka ve Tabka'yı terk etmeleri ve silah bırakmaları konusunda telkinlerde bulunuyor. Bunların kendi aralarında anlaşma yapabileceklerini düşünüyoruz. Ayn el Arap, buralarda silah bırakarak, yönetime teslim ederek buralardan çıkmasını ve oradaki vatandaşları rahatsız etmeden, daha büyük çatışmalar karşısında zarar görecek duruma düşürmeden buradan ayrılacaklarını düşünüyoruz."

GELİR 5,8 MİLYAR DOLAR

Savunma sanayisi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek gayesiyle hareket ettiklerine değinen Güler, 2023 yılı sonu itibarıyla toplam savunma ve havacılık sektörü cirosunun 15,5 milyar dolara ulaştığını, 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2023 yılında 5,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirlerinin 2024 yılının 11 ayında 5,8 milyar dolara ulaştığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte alamadığımız bazı nitelikli ürünleri bugün ihraç eden bir noktadayız. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden iniş destek ekipmanları kullanmadan iniş ve kalkış yaptı."