Dışişleri Bakanı Fidan: Suriyelilerin güvenle dönmesi için uğraşıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa merkezli bir kanala konuştu. Suriye'deki mevcut gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fidan şöyle söyledi: "Şam'daki yeni yönetimle yakın bir zamanda bir araya gelmeyi planlıyorum" dedi.

'ZEMİN OLUŞTURUYORUZ'

Fidan, Türkiye'deki Suriyelilerin yurtlarına dönüşüyle ilgili olarak, "Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki Suriyelilerin gönüllü olarak, ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönebilecekleri bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Kendilerini orada güvende hissedebilecekleri bir zemin oluşturmak için çok çalışıyoruz ama bu zorla yaptırılacak bir şey değildir. Onları geri dönmeye elbette zorlayamayız" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'ye yönelik askeri harekat yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Fidan, "YPG Türkiye'den, Irak'tan, Suriye'den, bir kısmı da Avrupa'dan gelmiş kişilerden suni olarak ortaya çıkarılmış organize bir terör örgütü. Bu örgütün derhal dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Suriye'de yeni bir yönetim var. Bence bu işi onlar halletmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği bunu zorunlu kılıyor. Bunun yapılması gerekiyor. Tercih edilen yol bu ama bu olmaz ise o vakit biz elbette kendi ulusal güvenliğimizi korumak zorundayız" dedi.