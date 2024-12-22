MHP’li Osmanağaoğlu: İzmir Türkiye Yüzyılı’nda fırsatların şehri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Çıbanın başı, huzursuzluğun çıkış noktası İsrail'i bu coğrafyada merkeze alarak politika geliştirenlere karşı; umudun, huzurun, istikrarın ve gelecek tahayyülünün merkezi olan ve hatta dünyanın jeopolitik merkezi olan bir Türkiye'nin yükselişine şahitlik ediyoruz" dedi. MHP Grubu adına konuşan Osmanağaoğlu, "İzmir'in 2025 yılında da tarımdan turizme, sanayiden enerjiye, finanstan lojistiğe Ege Bölgesinin merkezi olma kabiliyetini geliştireceğine olan inancımı ifade etmek isterim. İzmir; hizmet sektöründeki kalitesiyle, tarımdaki ve turizmdeki potansiyeliyle Türk ve Türkiye Yüzyılında fırsatların şehridir ve bu konumunu güçlendirmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BİR LİMAN

"Türkiye ekonomisi güçlüdür" diyen Osmanağaoğlu şöyle devam etti: "Huzurlu ve güvenilir bir liman arayanlar için coğrafyamızdaki tek adres Türkiye olmaya devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı derken; sadece kendi milletini değil, tüm insanlığı huzura ve istikrara kavuşturacak, insani ve milli hasletlerle yoğrulmuş bir saadet yüzyılından bahsediyoruz. Çıbanın başı, huzursuzluğun çıkış noktası, kandan, gözyaşından ve terörden beslenen İsrail'i; bu coğrafyada merkeze alarak politika geliştirenlere karşı; umudun, huzurun, istikrarın ve gelecek tahayyülünün merkezi olan ve hatta dünyanın jeopolitik merkezi olan bir Türkiye'nin yükselişi, tartışma götürmez bir gerçektir. 15 Temmuz'daki ihanete rağmen, o gün amaçlarına ulaşamayanların kumpaslarına ve felaket tellallığına rağmen, Türkiye'yi hedef alan siyasi kuşatmalara rağmen karşımızdaki tablo açık ve nettir."