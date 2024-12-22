Sıfır atık projesi tarih yazmayı sürdürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 7 yıl önce başlayan serüvenine 6 uluslararası ödül sığdıran Sıfır Atık Projesi, bugüne kadar Türk ekonomisine 185 milyar liralık katkı sundu. Tasarruftan sağlanan bu kaynak ile yüzlerce okul, binlerce kilometre yol ve onlarca hastane yapabilmenin önü açıldı. 2017 yılında yüzde 13 olan bu oranı hızla yükseltmeye devam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2035 yılına kadar 'Yüzde 60 geri kazanım' hedefine ulaşmayı planlıyor.

BELEDİYELER ETKİLİ

7 yıllık süreçte, yurt genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran bina ve yerleşke sayısı ise an itibarıyla 193 bine ulaştı. Bu zarfında 22 milyon vatandaşa Sıfır Atık eğitimi verildi, geri dönüşümün önemi ve adımları anlatıldı. Yerel yönetimler de önemli sorumluluklar üstlenerek projeye ciddi katkı sağladı. Belediyeler tarafından il ve ilçelerde kurulan Atık Getirme Merkezi, Mobil Atık Getirme Merkezi, Sıfır Atık noktaları, Sıfır Atık toplama araçları, Sıfır atık marketi gibi yatırımlar hızla hayata geçirildi.