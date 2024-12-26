AK Parti İzmir’de delegeler belli oldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ilçe kongreleri tamamlandı. Belirlenen takvime göre 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan il kongresinde, yer alacak delegeler de netleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat başkanlığından gelecek rapora göre son kararı vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ise AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan konuya dair açıklamasında, "İl başkanımızla yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Bu noktada bir sorun görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı listesinin en başında yer alırken, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli de aynı ilçeden delege listesinde yer aldı.