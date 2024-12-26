Üç üniversiteye yeni ESHOT hattı geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda değişiklik ve yeniliklere gitti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından; ilçelerde yaptığı toplantılar, vatandaşlar, öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen istek ve talepler sonrasında yeni hatlar devreye alındı. ESHOT Genel Müdürlüğü, 17 yeni hattı İzmirlilerin hizmetine sundu. 2024'ün son günlerinde 2 yeni hat daha çalışmaya başlayacak ve böylece son 7 ayda açılan yeni otobüs hattı sayısı 19'u bulacak. Özellikle üniversite öğrencilerinden gelen istekler sonrasında Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne de yeni seferler eklendi. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin ulaşımını kolaylaştırmak adına da diğer seferlere ilave olarak 535 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi hattı hizmete sunuldu.