Çiğli CHP’de kadın kollarına darbe iddiası

İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuşan Çiğli Kadın Kolları eski Başkanı Songül Yılmaz, ses getirecek bir iddia ortaya attı. CHP Çiğli Kadın Kolları yönetiminden 7 kadın yöneticinin istifasının ardında bizzat CHP'li erkek yöneticilerin olduğunu dile getiren Yılmaz, istifa eden kadınlara iş sözü verildiğini ve bu organizasyonun başında da bizzat CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi Erdal Taner ile CHP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan'ın olduğunu iddia etti.

KADINLARIN SESİ KISILDI

İstifa eden isimler arasında yer alan Nursel Yönel, Cahide Ulaş, Sevilay Efe, Şirinşah Küçükşahin, Pınar Arslan Safi, Ferizat Işıldak, sundukları istifa dilekçelerinde, "Gördüğümüz lüzum üzerine" notunu düştü. Yılmaz, "Çiğli Belediye Başkanı, CHP İzmir İl Başkanı, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve Çiğli İlçe Başkanı'nın bu süreçte sessiz kalması hepimiz için hayal kırıklığı olmuştur. Bugün burada halkın oylarıyla seçilmiş bir yönetimin, partimizin içinde gerçekleşen bir darbeyle görevden alınmasını kınıyoruz. Kendi partimiz içinde böylesi bir müdahale, kabul edilemez bir durumdur. Daha da acı olan bu sürecin kadınlar eliyle ama erkeklerin yönlendirmesiyle hayata geçirilmiş olmasıdır" dedi. Teşkilattaki kadınlar tarafından yapılan bu davranışın hem bireysel hem de parti ölçeğinde büyük zararı olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Kadının kadına yaptığı bu davranış, yalnızca bireysel zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda partimizin temel değerlerine ve dayanışma ruhuna da büyük bir darbe vurmuştur. Sessiz kalanlar, bu sonucun yaşanmasını isteyenlerin elini de güçlendirmiştir. Ancak buradan güçlü bir şekilde ilan ediyorum ki bu olaylar bizim mücadele azmimizi asla kırmayacaktır. Çiğli'de kadınların sesi kısılmış olabilir. Ama bu sesi yeniden yükseltmek için daha büyük bir kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kadınlar olarak partimizdeki varlığımızı ve gücümüzü asla kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Toplantı esnasında partinin eski üyelerinden Çiçek Kaçar da kadın kolları eski başkanının görevinin düşürülmesine tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları nedeniyle partisinden ihraç edilen CHP Çiğli İlçe Teşkilatı Üyesi Çiçek Kaçar, ilçe danışma kurulunda konuyla ilgili söz almak isteyince gerginlik yaşandı. CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar'ın müdahale etmesiyle konuşmasına izin verilmeyen Kaçar'a, aynı şekilde CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Alan da söz hakkı vermeyerek salondan çıkmasını istedi. Kaçar'ın görevden ihraç edilmesini hatırlatır nitelikte uyarıda bulunan Ali Alan, "Hakkında tedbir kararı alınan üyeler, üyelikten doğan haklarını kullanamaz" diyerek konuşma hakkının olmadığını belirtti. Çiçek Kaçar, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşanan gerginlikler, salonda bulunan partililer tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YENİ YÖNETİM KURULU

İstifalar ile boşalan Çiğli CHP Kadın Kolları'na yeni atama yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Necla Dülgeroğlu olurken yönetim kurulu ise Fatma Yorulmaz, Esin Yılmaz, Serpil Çelik, İpek Keper, Semra Doğan Sıdıka Nesligül Erten, Pınar Kartop, Gülten Bulut, Hülya Yıldız ve Nurgül Tek'ten oluştu.