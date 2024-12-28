Terör örgütünün son çırpınışları

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla büyük darbe indirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, son olarak Zap'ta kilidin kapanmasıyla teröristlerin Suriye-Irak arasında geçişini önledi. Suriye'nin özgürleşmesinin ardından hareket edecek alan bulamayan teröristler, çaresizlikten TSK üslerine saldırı ve taciz girişimlerini artırdı.

TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Son bir haftada 72 taciz gerçekleştirilirken, Türk ordusu anında karşılık vererek teröristleri püskürttü. Kilidin kapanmasının ardından bölgede kalan teröristlerin tamamen temizlenmesi için ise geri sayımın başladığı ve terörün birkaç ay içinde tamamen yok edileceği ifade ediliyor. TSK, teröristlere adalete teslim olma çağrısı yaparken, örgüt yöneticileri bunu önlemek adına tehdit, şantaj ve oyunlara başvuruyor. Teröre indirilen her bir darbe Türk milleti için "müjde" olarak algılanırken, bir sonraki müjdenin "terör örgütü tamamen bitti" olması bekleniyor. Operasyon bölgelerinde "terörist temizliği" ise kesintisiz şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı.

600'DEN FAZLA ŞEHİT

Türkiye, sınır ötesi operasyonlarını uluslararası hukuka uygun şekilde, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan "meşru savunma" hakkı doğrultusunda gerçekleştirdi. Suriye'ye gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar kalkanı operasyonları öncesinde, Türkiye'ye 1546 füze ve havan saldırısı gerçekleştirildi. Terörü yok etme stratejisi uygulanmaya başlamadan, 2016 yılına kadar örgütün saldırıları sebebiyle 600'den fazla şehit verildi, binlerce vatandaş yaralandı. Reyhanlı, Suruç, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te terör örgütlerince gerçekleştirilen saldırılar da yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti. Irak'taki Pençe Operasyonları ise "girilemez" denen yerlere giren, "yapılamaz" deneni yapan Mehmetçik başarı destanı oldu.