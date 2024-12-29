Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyata boykot çağrısı

AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, enflasyonla mücadele ve para politikas��yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hiçbir vatandaşın serzenişine kulak tıkamadıklarını dile getiren Erdoğan, "Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir" dedi.

"2025'TE FAİZ DAHA DA İNECEK"

Erdoğan, "Konut ve kira fiyatlarının enflasyona etkisini asimetrik olarak görüyoruz. Sosyal konut seferberliği başlatacağız. Sabit gelirli vatandaşımız da konut sahibi olacak. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası gibidir. Açgözlü fırsatçıların ne enflasyon, ne kur, ne faiz ile izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisini başıbozukluk olarak algılayan ve bunu alabildiğine istismar eden bir kesim var ama bunların da üstesinden geleceğiz. Esasen bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız" şeklinde konuştu.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Asgari ücret zammı ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Elini tutan yok. İstihdamda bir kayıp gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefimizi gerçekleştireceğiz. Enflasyonu daha da düşürerek milletimizi tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmak istiyoruz" diye konuştu. Millete karşı dürüst ve şeffaf siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini, tüm meşakkatine rağmen bunu yapmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'ye ve Türk milletine minnet borcumuzu layıkıyla ödemenin derdindeyiz. Partimize, ittifakımıza ve iktidarımıza güvenen bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bursa'ya son 22 yılda 785 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şehrimizin en önemli markalarından olan Bursaspor şimdilik iyi gidiyor. Takımımız taraftarlarıyla muhteşem birliktelik yakaladı. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Şehrimize 4 bin 149 yataklı hastane dahil 93 adet sağlık tesisi kazandırdık. 10 sağlık tesisimizin yapımı, 18 sağlık tesisimizin ise ihale süreci devam ediyor" dedi.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ

Türkiye'de yeni bir konut seferberliği başlatmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük. Deprem bölgelerindeki inşaat faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit gelirlilerin satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1, bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın planlarını yapacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlere tahsis yapacağız. Böylece konut fiyatları ve kirada balon sönmeye başlayacaktır" açıklamasında bulundu.