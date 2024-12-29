Dem’liler İmralı’da teröristbaşıyla görüştü

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesine izin çıkmasının ardından DEM Parti heyeti dün İmralı'ya gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında partisinin grup toplantısında yaptığı İmralı çıkışı ile gündeme gelen görüşme, 2 ay sonra gerçekleşmiş oldu. Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine olumlu yanıt vermesiyle kritik görüşme dün gerçekleşti. İmralı'ya deniz yoluyla geçişin sağlandığı Mudanya ve Gemlik'te de tedbirler alındı. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan ile yaklaşık 6 saat görüştü. Görüşme sonunda, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.