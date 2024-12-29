Emine Erdoğan’dan su verimliliği paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Su Verimliliği Yönetmeliği'nin, kaynakların bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını araladığını açıkladı. Emine Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği', kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.