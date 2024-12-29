İtalya’da gündem Baykar

Baykar'ın İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'ı satın alması başta İtalya olmak üzere dünyada gündem oldu. İtalyan basını satın alma işlemine geniş yer verirken, Baykar'ın gerçekleştirdiği başarının "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen havacılık şirketi Piaggio'yu yeniden ayağa kalkması için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

AYAĞA KALDIRACAK

TB2 ve Akıncı gibi SİHA'lar ile Türkiye'de ihracat rekorları kıran dünyanın en büyük SİHA üreticisi Baykar, 1884 yılında kurulan İtalyan devini satın alarak gücüne güç kattı. Piaggio Aerospace, P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimi ile tanınıyor. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın onay verdiği satış sonrası İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, Baykar'ın satış işlemine geniş yer verdi. Gazete bir vizyonla yeniden faaliyete geçmesi garanti" yorumuna yer verilirken, İtalyan iş dünyasındaki olumlu tepkilere de vurgu yapıldı. İtalyan firmanın bulunduğu İtalyan verdiönde haberinde, satış işlemini İtalyan şirket için işlebir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. İtalyan Bakan Adolfo Urso'nun "Şirketin net ve iddialı bir endüstriyel duğu Genova kentinin önde gelen iş insanları Baykar hakkında övgü dolu sözler söylerken bu satın alma işleminin İtaller yan havacılık devini yeniden ayağa kaldırıp istihdam yaratacağını belirtti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da övgü dolu sözlerle bahsedildi