Putin pardon dedi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilediği belirtildi. Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili tüm konunun detaylı olarak ele alındığı belirtildi. Vladimir Putin'in trajik olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilediği ifade edildi.

HEDEFTE İHA'LAR VARDI

Putin'in bir kez daha hayatını kaybedenlerin ailelerine derin ve samimi taziyelerini ilettiği, yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı. Açıklamada, "Görüşmede, yolcu uçağının Grozni Havalimanı'na defalarca inmeye çalıştığı kaydedildi. Bu sırada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz'a Ukrayna insansız hava araçları tarafından saldırı düzenlendi ve Rus hava savunma sistemleri bu saldırıları püskürttü" ifadeleri kullanıldı. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ilgili birimlerinin, Aktau kentindeki olay mahallinde yakın iş birliği içinde çalıştığı vurgulandı.