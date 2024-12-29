Suriye’de YPG’yi korku sardı

Baas rejiminin yıllardır Suriye'deki terör örgütlerine verdiği, HTŞ'nin zaferinden sonra sona erdi. Suriye'de yeni yönetimin gelmesiyle köşeye sıkışan PKK-YPG terör örgütleri, Batı'dan yardım dilense de umdukları karşılığı bulamadı. Türkiye'den verilen "Terör örgütleri ya kendilerini tasfiye etsin ya da biz yok ederiz" mesajından sonra paniğe kapılan teröristler, şimdi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den arabuluculuk yapmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamada Münbiç ve Tişrin Barajının tamamen Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na geçtiğini ve bölgede DEAŞ, PKK/ YPG ve uzantılarına dair hiçbir terör oluşumuna yer olmayacağının altı çizilmişti.

MSB YPG'YE KORKU SALDI

Yaşanan son gelişmelerin ardından ise PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Rusya'dan kendilerini kurtarması için yardım istedi. Elebaşı Şahin, Rusya'nın yapılan yardım çağrısına cevap vermemesi halinde kendilerini savunacaklarını belirterek yaptıkları basın açıklamasında, "Rusya'dan Türkiye ile aramızda arabuluculuk yaparak bizi uzlaştırmasını istiyoruz. Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız. 4 yıldır kendimizi savunabilmek için hazırlanıyoruz" dedi. Suriye'nin yeni yönetiminin değişmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye geçici hükümeti Ahmed Eş-Şara bölgede herhangi bir terör örgütünün faaliyet göstermemesi gerektiğini belirtmiş, PKK/YPG terör örgütlerinin bölgede köşeye sıkışarak tasfiye edilmeleri gerektiğini ifade etmişlerdi.

TERÖRE İZİN VERİLMEYECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bölgedeki terör örgütlerine yönelik "Suriye'nin ve bölgemizin geleceğine DEAŞ ve PKK gibi hiçbir terör yapısına yer yoktur. Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler" demişti. ABD Başkanı Donald Trump da, göreve başlar başlamaz Ortadoğu'daki çatışmalardan ziyade ABD'nin geleceği için mesai harcayacağını açıklamıştı. Yıllardır ABD'nin ve Batı'nın desteğiyle bölgede barınmaya çalışan PKK ve YPG'nin bu açıklama sonrasında da paniklediği ortaya çıktı. Rusya'nın bu yardım talebine henüz bir cevap vermediği görüldü.