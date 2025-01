Teröre yıl sonu darbesi

MİT, saha ajanları aracılığı ile PKK/ KCK'lı 'Kurtay Batman' kod adlı Nusrettin Demir'in 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti. Bunun üzerine MİT, Demir'i hedef listesine aldı.

ADIM ADIM TAKİP

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak Gara'da sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi. MİT, hedefindeki Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Terörist Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. Saha ajanları, Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi. PKK/ KCK'lı Demir'e operasyon kararı alındı. Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler, Irak Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Nusrettin Demir'in, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldığı, 2015'te Irak Avaşin alanına geçtiği, 2016-2021 arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. 2022 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer alan Demir'in 2023 yılı başından itibaren Irak Gara alanı sözde sorumluları arasında görev alıyordu. Terörist Demir'in etkisizleştirilmesiyle, örgüte bir darbe daha vuruldu. Öte yandan, dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadele hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"ORDUMUZ HER GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLAYACAK"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 2024'teki faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, "Kahraman ordumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek. Dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı. "HER adımda etkinlik, her görevde başarı" notuyla yapılan paylaşımda, insani yardım amaçlı uçak ve gemilerin görevlendirilmesi, bakanlığın doğal afetlerle mücadelede katkıları, envantere yeni giren silah sistemleri, ziyaret ve kabul faaliyetleri anlatıldı.