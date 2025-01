Türkiye, tüm insanlık için bir güven limanıdır

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Yeni bir yıla, 2025 yılına hep birlikte adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Rabbim, bu yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini nasip eylesin. 2025 yılına adım atarken, geride bıraktığımız 23 yılın gururunu ve heyecanını yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

İZMİR ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetleri olarak ülkemizi her alanda ileriye taşımak için gece gündüz çalıştık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunma sanayine kadar gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki projelerle Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getirdik. Milletimize hizmet yolunda attığımız her adım, Türkiye'nin gücünü artırmış, geleceğe güvenle bakmamızı sağlamıştır. İzmir'de ve ülkemizin dört bir yanına kazandırdığımız her bir eser, milletimizin azmi ve Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde hayata geçmiştir. İzmir'imiz de bu büyük kalkınma hamlesinden payını almış, yatırımlarla daha güçlü bir şehir haline gelmiştir" dedi. Başkan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmir, bu büyük yürüyüşte yine öncü şehirlerden biri olacak. Yatırımlarımız, istihdam projelerimiz ve sosyal destek çalışmalarımızla İzmir'imize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. İzmirli hemşehrilerimin her birini muhabbetle selamlıyor, yeni yılda da birlikte başarmak için yan yana olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.