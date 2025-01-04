‘Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attık’

Başkan Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'ndaki konuşmasında, katılımcıları selamlarken, iş dünyasının, Türk milletinin, dost ve kardeş halkların yeni yılını tebrik etti.

"ZOR BİR YIL GERİDE KALDI"

Katılımcıların 1 Ocak itibarıyla başlayan üç aylarını da tebrik eden Erdoğan, "Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e de sağlık ve afiyetle kavuştursun diyorum" ifadesini kullandı. Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Türkiye'nin yakın çevresinde savaşların, katliamların ve çatışmaların eksik olmadığı zorlu bir yılın geride bırakıldığını dile getiren Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır devam eden ve 50 bin masumun hayatına mal olan Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak 2024 senesi boyunca da kanamaya devam etti. 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025 senesinde savaş uçaklarının kararttığı Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz" dedi.

"AMACIMIZ BARIŞ"

Erdoğan, "Suriye'de 13 yıl boyunca olduğu gibi 7 Ekim 2023'ten beri maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. Çeşitli kanallardan gönderdiğimiz 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü bir nebze olsun hafifletmeye çalıştık. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur" diye konuştu. Gazze'de katliamların bir an önce durması ve kalıcı barış için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde çok yönlü yürüttüğümüz bu çabalarımızın müspet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025 ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

2025 senesinde Türkiye'yi daha iyi bir yılın beklediğini müjdeleyen Erdoğan, "2025 yılında küresel iktisadi faaliyetin toparlanmakla birlikte salgın öncesi ortalamalarının altında seyredeceği anlaşılıyor. Ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Kişi başına gelirimizin 2025'te 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıla ait dış ticaret verilerimizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle, 2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2.2 artışla 23.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık.

İthalatımız ise yüzde 11.1 artışla 32.3 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız yüzde 2.5 artarak 262 milyar dolara çıktı. 2023'te 106.3 milyar dolar olan dış ticaret açığını 2024'te 82,2 milyar dolara kadar indirdik" dedi.

'GÜVENİMİ BOŞA ÇIKARTMADINIZ'

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında, "Bugün sadece 2024 yılının değerlendirmesini yapmıyoruz, aynı zamanda 2025'in de hedeflerini belirliyoruz. Geçtiğimiz sene mal ve hizmet ihracatı için 375 milyar dolar hedefini koymuştum, hamdolsun size olan güvenimi boşa çıkartmadınız. Mal ve hizmet ihracatı olarak toplamda 2025'te 390 milyar doları geçeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl hedeflerimizi de aşan ihracat rakamına ulaşacağımız konusunda sizlere güveniyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum" ifadelerini kullandı.