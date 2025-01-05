Sarıkamış kahramanları kardan heykellerle anıldı

Aile Bakanı Göktaş ve Gençlik Bakanı Bak'ın katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'nde "Kardan Heykeller Sergisi"nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber bir kaç yıldır yürüttüğümüz bu programlarda öncelikle şehitlerimizi rahmetle iade etmek onların aziz hatıralarını yaşatmak, gençlerimizle buluşturmak, ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelmek için de bizler için vesile" dedi.

HATIRALARI YAŞAYACAK

Göktaş, "Askerlerimiz hakikaten o zor kış şartlarında canlarını feda etmişler. Hiçbir şekilde iklim, gece gündüz demeden, kar kış demeden vatan için nöbet tutmuş aziz şehitlerimizi yâd etmek için bir aradayız. Bugün de onların hatıralarını yaşatmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak ve onların hatıralarını gençlere aktarmak için önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Sarıkamış Harekâtı'nı, hepimizin bilmesi ve bu çocuklarımıza aktarması boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. Gençlik Bakanlığı olarak, gençleri destansı Türk Milleti'nin, destansı mücadelelerinin yaşandığı yerlere götürdüklerini söyleyen Bakan Bak ise, "Yine bugün Ankara'dan cuma günü kalkan Sarıkamış özel trenimiz gençlerimiz ve şehit, gazi ve gazi yakınlarını buraya ulaştırdı. Burada gençlerimizin bu destansı mücadeleyi görmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN TALİMATI VAR

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin Sarıkamış'a geldiğini vurgulayan Bakan Bak, "Tabii Sarıkamış Harekâtı bizim için hem büyük bir destan hem de büyük bir kahramanlık hikâyesi. Bunu yaşatmak, sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özellikle Çanakkale Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı, Dumlupınar başta olmak üzere pek çok destansı mücadelelerinin yaşandığı yerlere gençleri götürdüklerini anlatan Bak, "Orada kamplar yaptırılması ve orada yaşananların gençlerimize aktarılmasını talimatını verdik. Bu sebeple de biz her yıl buraya geliyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz" ifadelerini kullandı. "Bu ülkenin özellikle terörde verdiği şehitler, Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği şehitler, 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimiz başımızın tacı" diyen Bak, "Bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Gençlerimize de bunu anlatıyoruz. Gençlerimizin bunu hafızalarına kazımasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

ORTAK ÇALIŞMA

Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan kardan heykeller projesi, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütüldü. Kardan heykellerin yapımı için alana 200 kamyon dolusu kar taşındı. Kardan heykellerin yapımında Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekip görev aldı.