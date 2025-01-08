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Haberler Politika Külliye’de kritik görüşme

Külliye’de kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Erdoğan görüşmede, başta Kalkınma Yolu olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Külliye’de kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Külliye'de görüştü. Erdoğan görüşmede, "Kalkınma Yolu" başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye'deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

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