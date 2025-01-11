AK Parti’de kongre öncesi tüzük gözden geçirilecek

AK Parti yaklaşan 8. Olağan Kongre için hazırlıklarını hızlandırdı. Parti, önümüzdeki hafta başında, yeni kongre dönemi öncesinde parti tüzüğünü gözden geçirmek amacıyla bir ekip oluşturacak. Pazartesi günü yapılması planlanan MYK'da konu detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Bazı MYK üyeleri çalışmalara başlaması için bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilecek. Kurulacak tüzük ekibin en az 3 MYK üyesinden oluşması bekleniyor. Ekip, hem mevcut tüzüğün güncellenmesi hem de partinin gelecekteki vizyonuna uygun bir yapının oluşturulması için çalışacak.

EK BİRİM KURULMAYACAK

Tüzükteki değişikliklerin, AK Parti içindeki güç dengelerinin yanı sıra seçim stratejileri, aday belirleme süreçleri ve parti içi demokrasi gibi önemli konuları da kapsaması bekleniyor. Mevcut başkanlık birimlerinin söz konusu yeni tüzükte de yerinin korunacağı, herhangi bir ek birimin ise kurulmayacağı gelen bilgiler arasında. İki olan genel başkanvekilliği sayısının yeni dönemde de yerini koruyacağını öne sürülüyor. Yapılacak muhtemel değişiklikler, ön çalışma sonrası şekillenecek.