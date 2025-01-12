CHP’li başkana valilikten yalanlama

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, skandallarıyla gündemden düşmemeye devam ediyor. Başkan Köksal'ın Kent Konseyi toplantısında, işletmelere alkol ruhsatı verilmesi hususunda yaptığı açıklamaları tartışma yarattı. Afyonkarahisar Valiliği de verilen yanlış bilgiler karşısında açıklama yaptı.

VALİ YARDIMCISI DÜZELTTİ

Belediye Başkanı Burcu Köksal toplantıda, alkol ruhsatları ile ilgili, "Işıklar'daki gazinolar yuvaları yıkarken sesinizi çıkarmıyorsunuz. Biz sizden bunu hiç duymadık. Bilgi kirliliği var, belediye içki ruhsatı vermez beyefendi. Valilik ve TPDK verir" ifadelerini kullandı. Köksal'ın verdiği bu bilginin yanlış olduğu ortaya çıktı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması konusunda yetki sınırlarını detaylı şekilde açıkladı. Keklik, bu tür ruhsatların belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde kalıyorsa belediyeler tarafından, bu alanların dışında ise İl Özel İdareleri tarafından verilebileceğini belirtti.

Mehmet Keklik

"İDDİALAR YALAN"

Keklik, Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi tarafından şimdiye kadar herhangi bir alkol ruhsatı izni verilmediğini vurgularken, Valiliğin alkol ruhsatı verdiği yönündeki haber ve iddiaların tamamen "yalan" ve "kasıtlı" olduğunu kaydetti. Ayrıca, bu tür yanlış bilgilerin kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtığını ifade eden Vali Yardımcısı Keklik, kurumların sorumlulukları hakkında bilgi kirliliği oluşturmaktan kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekledi.