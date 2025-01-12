DEM Parti İmralı Heyeti Demirtaş’ı ziyaret etti

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı geçtiğimiz hafta ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti temaslarını sürdürüyor. Heyet dün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından, Önder yaptığı açıklamada, "Selahattin beyi gelişmekte olan sürece katkı ve desteğinin tam olduğunu size iletmemizi istedi. Var gücümüzle, heyetimiz, partimiz, dostlarımız ve kamuoyunda aydın, sanatçı bu sürece destek veren bütün kardeşlerimiz, her siyasal görüşten, ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk" dedi.