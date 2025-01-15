Los Angeles’ta yeni yangınlar çıkabilir

ABD'de Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangın 8'inci gününde de söndürülemedi. Yetkililer, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiğini ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğunu söyledi.

HASAR BÜYÜK

Pazartesi akşamı itibarıyla Palisades bölgesindeki yangınının henüz yüzde 14'ünün, Eaton'daki yangının ise yüzde 33'ünün kontrol altına alınabildiği, yeniden dönmesi beklenen şiddetli rüzgarların ise yeni orman yangınlarını tetikleyebileceği kaydedildi. Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdiği, bunun San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Newsmax haber ajansına verdiği röportajda, Los Angeles'taki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin, "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü söyledi.

Donald Trump'ın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

DAVETE CEVAP YOK

20 Ocak Pazartesi günü resmen Başkanlık görevine başlayacak olan Trump, "Los Angeles ile bazı şeyler yapacağız" ifadesini kullandı. Trump, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi için kendisine yapılan daveti kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında o